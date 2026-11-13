Burberry可比销售额增长4%——Channel NewsAsia

在英国，时尚品牌Burberry报告称，截至9月26日的三个月内，其可比销售额增长4%。这一结果超过分析师预期，品牌风衣和围巾的强劲需求推动了销售复苏，Channel NewsAsia报道。

利润高于预测

Burberry上半年经调整营业利润为6200万英镑，而分析师预期为4400万英镑。这家FTSE 100指数成分股公司在增长速度上超过了包括LVMH和Gucci母公司开云集团在内的更大竞争对手。

伯恩斯坦分析师卢卡·索尔卡表示，Burberry的整体增长几乎与爱马仕相同，并且比LVMH时装与皮具部门在同一季度的表现高出9个百分点。

中国和美国的销售

在中国，Burberry第二季度可比销售额增长5%，此前一季度增长9%。该公司在美洲市场表现最佳，尤其是在美国，第二季度销售额增长11%。

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2024年接任公司负责人的首席执行官约书亚·舒尔曼表示，专注于具有持久价值和有吸引力价格的产品这一战略，正获得中国消费者的认可。在奢侈品买家不太愿意消费的时期，Burberry也在强调更实惠的产品。周四上午，公司股价上涨7%。

公司重组

去年，Burberry宣布了一项大规模重组计划，计划裁减近五分之一的员工。公司预计到明年年初实现每年节省1亿英镑。

投资者Kernow Asset Management表示，品牌复苏进展顺利，Burberry今年正领先于竞争对手。公司将在3月向投资者更新其战略情况。

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