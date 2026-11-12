Burberry半年内重返盈利——《卫报》

英国奢侈品牌Burberry截至9月26日的六个月内实现税前利润1900万英镑，而一年前录得4800万英镑亏损。公司营收增长至11亿英镑。

据《卫报》报道，Burberry首席执行官乔舒亚·舒尔曼将这一结果归因于该品牌回归核心产品类别——大衣、夹克和手袋。他表示，尽管全球奢侈品市场形势艰难，公司仍成功将销售额提高了6%。

中国和美洲市场增长

Burberry在中国的销售额增长15%，在美洲各国增长14%。与此同时，其在欧洲和中东地区的销售额下降1%。舒尔曼指出，主要是线上销售以及中国和美国的批发渠道推动了这一结果。

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这位公司负责人评估称，不同国家的富裕消费者在支出方面变得更加谨慎，出行也更少，这影响了全球对奢侈品的需求。与此同时，当地客户继续在其所在地区消费，包括在城市中心的Burberry旗舰店。

押注不同价格区间

公司押注于广泛的价格区间：Burberry围巾起价195英镑，棉羊绒袜子起价85英镑，而部分皮革手袋和大衣的价格可能超过9000英镑。舒尔曼将这种方法称为价格金字塔，他认为这有助于品牌为消费者提供更高的性价比。

轻便夹克、华达呢雨衣，以及带有标志性图案的Cotswold系列皮革手袋和配饰尤其受到需求。Burberry还投资于适应当地市场的营销活动，包括今年春季为中国情人节庆祝活动推出的特别产品，以及为即将到来的农历新年推出的产品。

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