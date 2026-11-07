棕色脂肪与更少的焦虑和抑郁诊断有关联——ScienceAlert

研究人员分析了美国纽约纪念斯隆-凯特琳癌症中心超过10万名患者的医疗记录，发现检测到棕色脂肪组织与较少记录的焦虑障碍和抑郁发作诊断之间存在关联。ScienceAlert报道了这项发表在《自然》杂志上的研究结果。

棕色脂肪组织存在于颈部区域、锁骨附近和腋下等部位。它在寒冷作用下产生热量，并吸收用于某些医学扫描的放射性糖标记物。这使得在PET/CT图像上看到这种组织成为可能。

诊断频率的差异

科学家按照年龄、性别、体重指数和室外气温，对检测到棕色脂肪组织的患者群体与未检测到该组织的患者群体进行了匹配。在检测到该组织的群体中，5.4%的患者被诊断为抑郁发作，而在未检测到该组织的群体中，这一比例为8.2%。焦虑障碍诊断在有棕色脂肪的患者中也较少见。

在考虑吸烟史、癌症类型和分期、治疗及其他因素后，这种关联仍然存在。检测到棕色脂肪组织的患者血糖水平指标也较低，包括反映长期葡萄糖水平的标记物。

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组织活性分析

借助机器学习工具，研究团队评估了约8700名检测到该组织的患者的棕色脂肪体积及其对葡萄糖的摄取。研究人员根据这些数据计算了其在身体六个区域的活性。腋下区域更高的活性主要与更好的心血管和代谢健康指标相关。

服用某些选择性5-羟色胺再摄取抑制剂类抗抑郁药的患者，较少检测到棕色脂肪组织。研究人员还分别在实验室培养的棕色脂肪细胞和小鼠中测试了氯沙坦：该药物提高了组织活性，动物消耗了更多能量。不过，这些实验没有评估焦虑或抑郁。

作者强调，这项研究是回顾性的，显示的是关联而非因果关系。数据同样收集自癌症中心的患者，且在匹配群体的参与者中，女性占超过四分之三。尽管进行了统计校正，肿瘤类型和治疗方面的差异仍可能影响结果。

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