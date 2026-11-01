11月1日，在不丹南部城市盖莱普，4万名受过培训的志愿者用9小时建成了108座江曲确登佛塔。不丹国王吉格梅·凯萨尔·纳姆耶尔·旺楚克将第76号佛塔献给印度总理纳伦德拉·莫迪，以感谢印度对盖莱普正念城市项目的支持，《印度教徒报》报道。

九小时建成

志愿者从凌晨3时施工至中午12时。国王、王室成员、高级官员和外国宾客出席了仪式，数千人吟诵六字藏传佛教真言。

每座佛塔高15米，塔与塔之间的距离为108米。它们沿毛楚河呈一条蜿蜒的线排列，该报称这条河对盖莱普至关重要。建筑使用了钢材和其他临时建筑材料，而非传统的石料和泥土。

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对城市项目的支持

建设完成约两小时后，国王将第76号佛塔献给莫迪。据不丹官员称，之所以选择这个编号，是因为印度总理在一个多月前满76岁。

旺楚克国王表示，他起初怀疑能否在一天内建成108座佛塔。他强调，不同年龄和职业的人们为完成这项任务团结起来，并感谢莫迪总理和印度政府对不丹及盖莱普正念城市理念的大力支持。盖莱普位于廷布东南约240公里处，靠近与印度阿萨姆邦的边界。国王计划将该城市发展为以灵性为导向的全球经济中心。

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