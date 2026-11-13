比亚迪已在中国开启第三代唐电动跨界车的预订。该车型起售价为22.5万元人民币，约合3.4万美元。该车将推出三种版本，售价分别为22.5万元、24万元和26万元人民币。

续航与充电

两款价格较低的版本采用后轮驱动，按中国CLTC工况计算，官方宣称续航里程最高可达850公里。搭载双电机和全轮驱动的顶配版本按CLTC工况计算可行驶最高770公里。

据Electrek报道，第三代唐的所有版本均配备第二代刀片电池和闪充技术。比亚迪表示，电池可在五分钟内从10%充至80%，并在九分钟内从10%充至97%。

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五座座舱

新款唐将仅提供五座配置，而上一代车型提供五座或六座版本。车内配备一块35.4英寸集成显示屏和一块30英寸全景屏幕。

比亚迪还表示，这款跨界车的前备厢容积为205升。配置包括God’s Eye B驾驶辅助系统、Disus-A双腔空气悬架、配备22个扬声器的Dynaudio音响系统、高速爆胎稳定系统以及iTAC智能扭矩控制系统。

据王朝事业部总经理卢天介绍，第三代唐车型已运抵中国各地的经销商中心。

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