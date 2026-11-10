据研究机构C4ADS评估，在几内亚科纳克里及其他非洲港口，俄罗斯这一侵略国的货船运输了坦克、装甲车辆和多管火箭炮系统。Defense News援引该机构涵盖2023年至2026年期间的调查报道称。

分析人员使用了船舶AIS应答器数据、卫星图像、现场照片和当地报道。他们研究了12艘与俄罗斯军事运输有关的船只。其中10艘受到美国制裁，6艘直接受到英国制裁或其船东受到英国制裁，另有5艘受到欧盟制裁。

经几内亚和多哥的路线

C4ADS称，几内亚的科纳克里港、利比亚的托布鲁克港和多哥的洛美港对俄罗斯联邦这一侵略国的物流至关重要。这些路线可能被用于向俄罗斯非洲军团提供补给；该军团隶属俄罗斯国防部，并在前瓦格纳私人军事公司基础上形成。

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2024年12月至2026年3月期间，研究人员记录到5艘与军事运输有关的船只从俄罗斯波罗的海和北极港口驶往科纳克里。随后，军车车队经陆路前往马里。根据C4ADS的数据，Adler号和Siyanie Severa号船只于2025年1月抵达后，一支由约100辆军用车辆组成的车队抵达巴马科，其中包括Spartak MRAP级装甲车和T-72坦克。

刚果的新潜在枢纽

研究人员还推测，刚果共和国的黑角港可能已成为俄罗斯在非洲行动的新物流中心。他们发现3艘受到美国制裁的汽车运输船在2023年至2026年间从黑海地区和圣彼得堡驶往刚果。同时，C4ADS强调，要最终确定运抵黑角港货物的性质，还需要进一步研究。

分析人员还特别关注了前往利比亚和多哥的航次。根据他们的观察，运往利比亚的货物经常从加里宁格勒的波罗的斯克海军基地出发，由俄罗斯军舰护航，并且在地中海记录到AIS信号传输长时间中断。研究人员评估称，Mikhail Britnev号可能于2026年6月和7月向洛美运送了军事装备；此后，马里国家电视台在巴马科展示了一支由29辆装甲车组成的车队，据报道该车队来自多哥。

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