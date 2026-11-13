美国投资公司Cantor Fitzgerald此前由商务部长霍华德·卢特尼克领导。该公司报告称，2025年9月至2026年3月期间，其申报的英伟达股票数量减少了49%。CNBC报道称，这一消息基于对监管申报文件的分析。

英伟达股票数量在2024年底超过350万股，此后一直维持不变，直至2025年9月。当时其价值升至6.52亿美元。截至2026年3月底，申报文件中的证券数量降至178万股，其价值降至3.1亿美元。截至6月30日，该公司申报持有181万股英伟达股票。

Cantor Fitzgerald的立场

Cantor Fitzgerald表示，公司自身持有的英伟达头寸并不重大，而13F表格申报中的数据反映的是在客户掉期协议框架内按正常程序达成的交易。申报文件中相当一部分股票与经纪子公司CF Secured有关，该公司使用股票和衍生品对冲客户交易。

该公司还申报了大量英伟达期权头寸，主要是可防范股价下跌的看跌期权。根据这些申报文件，无法确定申报股票数量减少的原因，也无法确定Cantor对英伟达的整体金融敞口是否减少。

与英伟达关系引发的问题

据CNBC报道，减持股份的时间与白宫官员及美国情报部门向霍华德·卢特尼克施压的时间一致，施压涉及总部位于新加坡的Megaspeed公司。该公司被怀疑向中国供应先进的英伟达人工智能芯片。Axios报道称，卢特尼克多次反对对该公司采取更严厉的行动。

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白宫前首席伦理法律顾问理查德·佩因特对CNBC表示，没有证据表明卢特尼克向Cantor Fitzgerald传递非公开信息，但这一情况“看起来并不好”。他强调，这位部长与其儿子的谈话应仅涉及公开可获得的信息。

霍华德·卢特尼克于2025年2月离开华尔街后，Cantor Fitzgerald由其儿子布兰登和凯尔领导。没有证据表明他们事先知晓情报警告，也没有证据表明申报持股的变动与此类警告有关。

为芯片制造商的合作伙伴融资

Cantor Fitzgerald还参与了与英伟达业务相关公司的融资。5月，该公司是协助澳大利亚云服务提供商IREN进行30亿美元可转换债券发行的七家机构之一。此前，英伟达和IREN宣布了一份价值34亿美元、为期五年的云服务合同以及战略合作伙伴关系。

截至6月底，Cantor报告持有价值1.15亿美元的IREN股票以及价值3.62亿美元的英伟达股票。两者合计占该公司申报的52亿美元证券总额（不含期权）的逾9%。

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