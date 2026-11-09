在美国明尼苏达州罗切斯特，一项针对僵人综合征患者的多中心CAR-T疗法临床试验显示出显著临床改善的早期迹象。该研究结果由梅奥诊所参与，已发表在《JAMA Neurology》期刊上，News-Medical报道。

单次CAR-T治疗

参与者接受了单次米沃卡布塔金自体细胞治疗，这是一种靶向CD19的CAR-T细胞疗法。该方法涉及改造患者自身的免疫细胞，使其作用于参与疾病发展的其他细胞。治疗目标是重置免疫系统并减轻症状。

僵人综合征是一种罕见的自身免疫性神经系统疾病，会导致逐渐加重的肌肉僵硬和疼痛性痉挛。因此，患者走路、开车、工作和维持社交生活可能会变得越来越困难。梅奥诊所神经科医生兼研究人员阿纳斯塔西娅·泽克里杜指出，现有治疗方法可能缓解症状，但患者很少能恢复到此前的功能水平。

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需要开展更大规模的研究

两名试验参与者报告称，治疗后恢复了部分日常活动。一名曾出现严重腿部痉挛、行走困难和跌倒的患者，再次能够在跑步机上行走。另一名参与者表示，他已重返工作、狩猎和钓鱼，并且在治疗后没有出现新的疾病发作。

梅奥诊所神经病学部门负责人肖恩·皮托克表示，CAR-T疗法已经改变了某些癌症的治疗方式，其在自身免疫性神经系统疾病中的潜力也开始受到评估。梅奥诊所是参与该试验的三个中心之一。研究人员强调，早期结果需要在更大规模的研究中得到验证，包括确定这种改善是否会随时间持续。

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