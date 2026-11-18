在TriPRIL CAR-T疗法的首项临床研究中，15名复发性或难治性多发性骨髓瘤患者中有12人记录到治疗应答。这意味着癌症迹象至少减少了一半。8名参与者的血液、尿液和骨髓检测未发现活动性骨髓瘤的迹象。Mass General Brigham Cancer Institute开展的这项1期研究结果由News-Medical报道。

细胞疗法的双重靶点

多发性骨髓瘤是一种浆细胞癌症，浆细胞会产生抗体。CAR-T疗法涉及改造患者的T细胞，使其能够识别并攻击骨髓瘤细胞。

现有的针对骨髓瘤的CAR-T疗法识别B细胞成熟抗原，即BCMA。TriPRIL的名称源自trimeric APRIL，其被开发用于识别骨髓瘤细胞上的两种蛋白质：BCMA和TACI。研究人员表示，这使治疗细胞即使在肿瘤细胞停止表达BCMA时也能攻击骨髓瘤。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

结果与进一步研究

该试验共有15名患者参加，尽管此前接受过多轮治疗，他们的疾病仍然复发。其中9人此前接受过靶向BCMA的CAR-T疗法，但其癌症出现进展。

部分参与者的血液中在治疗后超过六个月仍可检测到TriPRIL细胞。研究中未记录到严重的细胞因子释放综合征或神经毒性病例。在接受检测的患者中，也未发现针对TriPRIL的免疫反应。

作者指出，该疗法以人类蛋白质为基础，因此可能较少引发抗药物抗体的产生。这类抗体可能缩短其他CAR-T细胞的存在时间并降低其效果。研究结果发表于《The Lancet》。由于参与者人数较少且随访期相对较短，研究人员计划开展2期研究，纳入更多患者并进行更长期的监测。

关注我们在