对31项研究、243名难治性系统性红斑狼疮患者进行的汇总分析显示，CAR-T细胞疗法后疾病活动度有所下降。正如News-Medical报道，相关结果在美国风湿病学会年度会议ACR Convergence 2026上公布。

Hospital for Special Surgery的研究人员开展了一项系统综述，评估了两年内的治疗结果。所有参与者此前都尝试过至少两种免疫抑制剂。大多数人接受了靶向CD19的个体化CAR-T疗法，使用其自身免疫细胞。

疾病活动度下降

CAR-T细胞疗法最初是为治疗肿瘤疾病而开发的。在狼疮研究中，这类方法靶向参与自身免疫反应的B细胞。

系统性红斑狼疮疾病活动度指数SLEDAI的平均评分，从治疗前的13.0分降至六个月后的2.2分。分析显示，对于初始疾病活动度较高的患者，治疗在半年后使症状几乎完全消失。

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系统性红斑狼疮是一种慢性自身免疫性疾病，免疫系统会攻击健康组织。这可能导致炎症以及器官、关节和皮肤损伤。

安全性数据

作者还评估了不良事件。64%的参与者出现细胞因子释放综合征；在全部243名参与者中，61%出现的是轻度，即一级或二级。5%的参与者记录到神经系统并发症ICANS。

5%的患者出现三级或四级重症感染。6%的患者出现持续超过28天的血液学毒性。研究人员指出，单项CAR-T疗法治疗狼疮的研究样本量较小，因此需要开展更大规模的前瞻性研究，以评估长期结果、安全性和患者筛选。

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