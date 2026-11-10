如果此类贷款的规模和发放条件维持在2024年的水平，发展中国家每年偿还的气候贷款金额可能在2036年超过新增贷款规模。CARE Denmark和CARE气候正义中心的一项分析作出了这一预测，Climate Home News对此进行了报道。

研究人员分析了发达国家和多边贷款机构在2011年至2024年间报告的约17,500条气候贷款记录的还款计划。他们估计，这些公共贷款的还款额（包括利息和费用）几乎增加了两倍，从2020年的69亿美元增至2024年的201亿美元。后一金额约相当于发达国家当年报告的公共气候融资规模的五分之一。

气候贷款的成本

在所分析的贷款组合中，世界银行是最大的贷款方，其次是日本和法国。研究人员估计，总额4890亿美元的贷款将在整个还款期内使借款方支付约6630亿美元。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

CARE Denmark高级气候顾问Jon Nordbo表示，不披露资金偿还信息会让人觉得全球北方国家提供的支持比实际更多。根据经济合作与发展组织的数据，发达国家在2024年提供了1016亿美元的公共气候融资，其中三分之二为贷款。

债务危机与气候融资

气候行动融资问题将成为在土耳其举行的COP31会议的核心议题之一。发达国家承诺到2035年每年提供至少3000亿美元的气候融资。Nordbo认为，实现这一目标将在很大程度上依赖多边开发银行和私营部门，因此贷款所占比例可能上升。

气候贷款的偿还加重了整体债务负担。世界银行数据显示，发展中国家2025年偿还的本金和利息达到创纪录的1.4万亿美元。CARE指出，优惠贷款可能适用于能够产生收入的气候项目，但不适用于保护生命的适应措施、从气候灾害中恢复的国家，或已经陷入债务困境的国家。

关注我们在