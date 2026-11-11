在中国香港，国泰航空行使购买14架额外空客飞机的权利，作为其机队扩张和更新计划的一部分。据Channel NewsAsia报道。

额外的A330-900飞机

该公司将购入11架空客A330-900宽体飞机，此外还有2024年订购的30架同类飞机。由此，国泰航空订购的A330neo系列飞机总数将增至41架。

新飞机将逐步替代现有的同级别机队。它们计划主要用于亚洲地区航线，同时也能够执飞更远距离的航班。A330-900预计将于2031年至2035年交付。该航空公司表示，这些飞机具有更高的燃油效率。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

供HK Express使用的飞机

国泰航空还行使了购买三架额外空客A321neo飞机的权利。这是对其在2023年订购的32架A321neo和A320neo飞机的补充。

这三架A321neo将支持廉价航空子公司HK Express拓展航线网络，包括前往中国大陆的航线及其他短途航线。国泰航空首席执行官林绍波表示，新订单使自2026年起计划交付的飞机总数增至120架，并使公司更接近接收150架新飞机的计划。

关注我们在