10月19日至30日在澳大利亚霍巴特举行的南极海洋生物资源养护委员会（CCAMLR）第45次会议结束时，未能就建立新的海洋保护区和新的南极磷虾捕捞管理规则达成协议。该组织的27个成员——26个国家和欧盟——参与了谈判，Mongabay报道。

核心议题之一是阿根廷和智利提出在南极半岛与南奥克尼群岛之间的Domain 1区域建立海洋保护区。磷虾捕捞集中在该地区，这里也是企鹅、鲸鱼、海豹和海鸟的重要觅食地。该项目计划保护45.6万平方公里的海洋。

保护区遭否决

中国和俄罗斯联邦——侵略国——的代表团再次阻止了这一倡议。据该媒体报道，自2016年在罗斯海地区建立海洋保护区以来，CCAMLR未能就任何新的提案达成共识。有关在南极半岛附近、东南极以及威德尔海两个区域建立保护区的倡议也仍未获得解决。

中国在会议期间提出在南大洋东部、其称为宇航员海的区域建立自己的海洋保护区。此外，中国代表团还提议修订CCAMLR框架内对海洋保护区的定义，限制其规模和期限，并规定可在此类区域进行捕鱼。委员会成员讨论了中方的两项提议，但未进行投票。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

磷虾捕捞未有新决定

与会者也未能就新的南极磷虾捕捞管理体系达成一致。挪威提议提高允许捕捞量，但未能获得必要的共识。CCAMLR现行的预防性限额为每年62万吨；达到这一数值导致2025年和2026年的捕捞季均在8月提前结束。

CCAMLR数据显示，磷虾捕捞量从2009年的125,826吨增至2025—2026年的62万吨。挪威和中国船队是捕捞活动的主要参与者，磷虾被用于提取欧米伽-3，以及生产水产养殖和宠物饲料。中国船队在2025年占磷虾捕捞量的37%。

会议结束后，环保组织Antarctic Wildlife Alliance、Our Antarctica和Bob Brown Foundation再次呼吁抵制磷虾产品，包括磷虾油补充剂和动物饲料。

关注我们在