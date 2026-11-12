投资基金Clayton, Dubilier & Rice（CD&R）和GTCR已放弃就可能收购支付公司Global Payments进行进一步谈判。Channel NewsAsia报道称，消息来自两名知情人士。

谈判未取得进展

据该媒体消息人士称，该财团已研究交易可能性数周，但退出了谈判。讨论仍处于早期阶段，且由于安排对如此规模公司的收购并随后将其股票从交易所退市的复杂性，未能取得进展。

这些基金已暂停相关努力，但未来可能重返与Global Payments的谈判。消息人士也不排除出现另一名买家的可能性。CD&R拒绝置评，而Global Payments和GTCR未回应置评请求。

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潜在的大型交易

Global Payments总部位于亚特兰大，市值约为264亿美元。该公司帮助商户接受银行卡和数字支付，同时为企业提供软件和技术服务。

2025年4月，Global Payments同意从FIS和GTCR手中收购Worldpay，交易价值超过240亿美元。同时，该公司同意将其发卡机构解决方案业务出售给FIS。这些交易旨在加强该公司对商户服务的专注，并扩大其在支付处理领域的规模。

对Global Payments的潜在收购本可能成为今年私募股权基金试图收购公司规模最大的交易之一。与此同时，高借贷成本、市场波动以及贷款方对债务水平的密切审查，使得为如此规模的交易筹集资金更加困难。

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