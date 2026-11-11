美国疾病控制与预防中心表示，即使美国失去该疾病的消除地位，也不会从根本上改变对麻疹暴发的应对措施。据《耶路撒冷邮报》报道，CDC主任埃里卡·施瓦茨在接受路透社采访时作出了这一表态。

由泛美卫生组织召集的全球卫生专家预计将在未来几天确定，美国是否已失去这一地位。美国自2000年以来一直保持这一地位，施瓦茨预计将在下周初得到决定。

与各州合作及疫苗接种

施瓦茨表示，如果失去该地位，CDC将继续与各州合作。她指出，该机构将加强有关麻疹的信息宣传，并提醒人们，主要的预防方式是预防麻疹、腮腺炎和风疹的MMR联合疫苗。

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2026年，美国已确认近5200例麻疹病例，而2025年全年记录了2289例病例。自2025年初以来，各州卫生部门已报告11例死亡。传染病专家认为，在感染人数创下三十多年新高的背景下，美国很可能失去消除地位。

低接种率社区中的暴发

施瓦茨称，联系紧密的社区是麻疹在美国传播的主要来源。她表示，数起暴发始于宗教团体，其中的接种率低于总体人口，包括宾夕法尼亚州的阿米什人。

负责监管CDC及其他医疗机构的美国卫生部长小罗伯特·F·肯尼迪此前曾质疑MMR疫苗的安全性和有效性。8月，美国总统唐纳德·特朗普和肯尼迪提出一项行政命令，呼吁将联合疫苗拆分为三种单独接种。制药公司表示，这可能需要数年时间，医生则警告称，这可能给家庭带来更多困惑的风险。

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