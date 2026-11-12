美国疾病控制与预防中心（CDC）报告称，自2026年初以来，该国已有6例与麻疹相关的死亡病例。这是2025年记录数量的两倍。据《卫报》报道，美国正经历自1991年以来规模最大的麻疹暴发。

超过5,400例麻疹病例

根据约翰斯·霍普金斯大学国际疫苗获取中心的追踪数据，美国已登记超过5,400例麻疹病例。几乎所有州都记录到了活跃疫情。

宾夕法尼亚州受此次疫情影响最严重，当地官员确认该州今年有6例与麻疹相关的死亡病例。一名儿童也在纽约州死亡，数日后，威斯康星州确认一名婴儿死亡。在纽约州，这是30多年来首例已知的与麻疹相关的死亡病例。

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死亡人数统计不同

CDC没有说明被纳入该机构官方统计的6例死亡分别发生在哪些州。与此同时，CDC的数据与个别州官员的报告并不一致。该机构改变了麻疹死亡病例的统计方式，并根据9月4日的一则说明，使用美国国家卫生统计中心的数据追踪死亡率趋势。

据路透社报道，美国卫生部长小罗伯特·F·肯尼迪在没有证据的情况下质疑宾夕法尼亚州两例死亡是否由麻疹引起，并要求不要将其纳入CDC的官方统计。

麻疹可通过接种麻疹、腮腺炎和风疹联合疫苗来预防。接种两剂后，该疫苗可提供约97%的保护。

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