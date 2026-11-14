CEU考虑扩大在布达佩斯的课程项目——《卫报》

中欧大学（CEU）于2019年将主要业务从布达佩斯迁至维也纳，目前正考虑增加其在匈牙利布达佩斯的课程项目数量。该校临时校长兼校长卡斯滕·Q·施奈德表示，前提是这些变化不会 ухудшить学生的学习体验，据《卫报》报道。

与新政府接触

施奈德表示，与承诺恢复学术自由的匈牙利新政府尚未进行正式谈判。同时，这位校长称，双方都展现出接触的意愿。

彼得·马扎尔在4月选举中取得压倒性胜利，并承诺打击腐败和改革国家后，该大学的前景发生了变化。CEU由匈牙利裔美国金融家和慈善家乔治·索罗斯于1991年创立。该大学因一项被广泛认为专门针对该校的法律而停止在布达佩斯颁发学位。

2020年，欧盟最高法院认定，所谓的《CEU法》违反了《欧盟基本权利宪章》。不过，该裁决是在大学已将主要业务迁至维也纳之后作出的。

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并非完全回归

目前，CEU在布达佩斯有312名员工，主要是行政人员。另有476名员工以及全部教学活动设在维也纳。施奈德强调，这所由私人资助的大学并不计划完全返回匈牙利。

他说，扩大CEU在布达佩斯的业务将取决于善意以及独立于匈牙利政府的资金支持。这些变化还必须让学生能够结合不同学科的课程，而无需在布达佩斯和维也纳之间往返超过200公里。有关该大学在匈牙利未来的最终决定，将由CEU的13人董事会作出，其中包括乔治·索罗斯及其儿子亚历山大·索罗斯。

CEU专注于社会科学、法律和人文学科。该校有来自103个国家的1,400多名学生，主要就读于硕士和博士项目。

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