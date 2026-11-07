墨西哥国有能源公司联邦电力委员会（Comisión Federal de Electricidad，CFE）在为科阿韦拉州首府萨尔蒂约108口取水井供电的电网中发现了373处故障。在众议院的一场听证会上，CFE总经理埃米莉亚·埃斯特尔·卡列哈·阿洛尔表示，公司已处理其中205个问题，另有168个问题尚未解决，《The Rio Times》报道。

水井检查

该公司检查了108口水井的供电情况，其中53口被确定为优先处理对象，并检查了与其相连的4条中压线路。发现的问题包括需要修剪树木、用于防范电压波动的避雷器受损、需要更换的设备以及短路。

专家已检查53口优先水井中的37口。其余16口水井均位于萨尔蒂约南部，在听证会举行时仍等待检查。公司计划对这些水井进行诊断性现场勘查。

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9月供水中断

2026年9月，由于水井断电，萨尔蒂约多个街区出现供水中断。根据9月12日发布的消息，断电累计持续时间约为10天，影响波及该市约200个街区。

萨尔蒂约市长哈维尔·迪亚斯·冈萨雷斯表示，CFE确认已于周四晚间恢复水井的全部供电，但供水恢复还需要数天时间。市政企业Aguas de Saltillo也报告称，由于CFE供电出现问题，该市南部、中部和西部地区发生供水中断。

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