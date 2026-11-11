CFMEU将约翰·塞特卡开除五年——澳大利亚ABC新闻
在澳大利亚，CFMEU已将其维多利亚州建筑部门前负责人约翰·塞特卡开除。该决定立即生效，并将在法律允许的最长期限内有效——五年，据澳大利亚广播公司新闻报道。
据工会管理层称，塞特卡根据CFMEU内部规则面临27项纪律指控。
工会管理层的声明
CFMEU管理层表示，其调查包含有关塞特卡可能未履行工会秘书职责的指称。管理人员称，他据称将来自工会纪念品和建筑工地自动售货机的330万澳元收入转给了自己的公司。
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CFMEU管理人迈克尔·克罗斯比表示，工会将尝试追回据他所说由塞特卡公司获得的数百万资金。管理层还表示，塞特卡未回应其就相关指控发出的问询。同时，澳大利亚广播公司新闻强调，其并不认定这些指控属实。
约翰·塞特卡的立场
约翰·塞特卡否认了这些指控，称其为谎言和诽谤。他向澳大利亚广播公司新闻表示，他将诉诸法院挑战这一开除决定，并否认曾拿过工会成员的钱。
自2024年以来，CFMEU建筑部门因腐败和霸凌指控而处于外部管理之下。9月，塞特卡因一则Instagram帖子出庭；据澳大利亚广播公司新闻报道，他据称在该帖子中批评了工会管理层代表。