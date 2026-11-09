法国总工会（CGT）呼吁于11月17日举行新一轮全国性罢工和示威活动。该工会认为，政府宣布的提高工资和支持购买力措施不足，据安纳多卢通讯社报道。

要求提高最低工资

CGT总书记索菲·比内在法国总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼于马提尼翁举行社会会议、讨论工资和购买力后宣布了这一呼吁。她表示，工会寻求实现普遍加薪，并打算为此加强动员和罢工。

比内批评政府决定从12月1日起将最低工资提高1.6%。她表示，给领取最低工资的劳动者增加几欧元无法缓解社会不满。CGT要求每月提高150欧元。

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政府措施与抗议活动

劳动部长让-皮埃尔·法朗杜表示，提高后，法国税后月最低工资将达到1,502欧元。塞巴斯蒂安·勒科尔尼称，1.6%的增幅是法国20年来第二大最低工资涨幅，并表示，更大幅度的上涨从长期来看可能导致大量工作岗位流失。

由工会和青年代表组织的抗议活动仍在法国持续。参与者提出生活成本、工资以及公共服务状况等问题。示威活动于9月中旬因高中阶段学校的条件和资源问题而开始，随后在“黄背心”运动活跃之际扩展到社会其他群体。

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