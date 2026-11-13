中国国有国际广播机构CGTN在10月底和11月初开展了一场面向乌兹别克斯坦的大规模信息宣传活动，发布了约70篇乌兹别克语和俄语文章及视频。这些材料涉及乌兹别克斯坦与中国之间的政治、经济、文化和社会联系，OilPrice报道。

有关合作机会的宣传活动

CGTN的材料中有中国和乌兹别克斯坦官员、企业家、学者和艺术家出镜。该活动将中国描绘为一个为乌兹别克斯坦居民提供经商、就业、学习和旅行机会的国家。其中一则报道 посвящ于介绍乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫有关国家发展的著作的中文版本。

据该媒体称，CGTN此前通常每月仅发布几篇有关乌兹别克斯坦的材料。因此，这一系列新内容标志着北京在该国信息活动的显著加强。

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美国与该地区国家的接触

OilPrice指出，这场宣传活动可能与美国国务卿马尔科·鲁比奥及美国商务代表团10月访问撒马尔罕有关。鲁比奥在那里与五个中亚国家的外交部长就发展一条由美国支持、经里海的贸易网络举行了会谈。

该媒体报道，在伴随此次会议举行的贸易博览会上，美国公司和乌兹别克斯坦机构宣布达成50多项协议，潜在价值最高达120亿美元。在鲁比奥抵达乌兹别克斯坦的前一天，中国国务院总理李强访问塔什干并会见了米尔济约耶夫。根据中国外交部的消息，他表示，中国愿加强与乌兹别克斯坦的战略沟通和互利合作。

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