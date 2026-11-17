在美国巴尔的摩，洛杉矶闪电队在一场NFL比赛中以23比20击败巴尔的摩乌鸦队，取得赛季首胜。在此之前，这支洛杉矶球队已经遭遇11连败，其中包括上赛季的比赛。

跑球进攻占据优势

闪电队在上半场就通过跑球取得两次达阵，四分卫贾斯汀·赫伯特和奥马里恩·汉普顿分别得分。赫伯特全场18次传球12次成功，推进129码；他在洛杉矶首次进攻中的22码冲跑为球队取得领先，而球队直到终场哨响都没有失去这一优势。

据《卫报》报道，闪电队在冲球码数上大幅领先对手，以160码比16码占优。乌鸦队跑卫德里克·亨利10次尝试仅推进10码，但两次将球带入得分区。

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比赛末段失球

亨利完成第二次达阵后，巴尔的摩在比赛还剩10分23秒时将比分差距缩小至20比23。不过，在还剩2分03秒时，外接手泽伊·弗劳尔斯在洛杉矶45码线附近接球后掉球。随后，赫伯特传球找到前乌鸦队球员查理·科拉尔，后者拿到首攻，实际上帮助球队守住了胜利。

这是乌鸦队遭遇的五连败。四分卫雅各比·布里塞特在代表巴尔的摩的首秀中传出340码。由于拉马尔·杰克逊和泰勒·亨特利受伤并被列入伤病储备名单，乌鸦队通过交易得到布里塞特。赛后，闪电队战绩为1胜8负，乌鸦队为4胜6负。

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