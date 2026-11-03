查尔斯三世国王在安提瓜和巴布达圣约翰举行的英联邦峰会开幕式上表示，他对奴隶制的恐怖有了更深刻的认识，并希望寻找克服历史不公的途径。不过，他没有就英国在跨大西洋被奴役者贸易中所扮演的角色道歉，France 24报道。

国王的声明

查尔斯三世在向56个英联邦国家领导人发表讲话时表示，跨大西洋被奴役者贸易至今仍给加勒比地区岛屿及其他英联邦成员蒙上阴影。他称这是历史上可耻的一页，令他感到恐惧和深切的个人遗憾。

国王指出，通过倾听、学习和研究这一问题，他更加致力于寻求国家之间的现代伙伴关系，以帮助克服过去造成的后果。他列举的可能方向包括获得教育、工作及其他机会的渠道、英联邦内部贸易，以及增强应对气候变化的韧性。

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道歉与对加勒比地区的支持

峰会前夕，各方讨论英国是否应为其在跨大西洋奴隶贸易中的角色道歉或支付赔偿。根据France 24的报道，国王和英国迄今均未作出此类道歉，也未讨论支付赔偿。

首相安迪·伯纳姆表示，他对英国道歉的可能性持开放态度。英国官员在峰会上与各国领导人就此举可能采取的形式进行了会谈。伯纳姆还表示，计划讨论英联邦小国的债务重组，并宣布将在未来三年向加勒比地区关键基础设施投资4000万英镑。

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