英国国王查尔斯三世在土耳其安塔利亚举行的COP31气候峰会上向与会者发表讲话，呼吁将气候承诺转化为具体行动。他表示，未来几代人将根据世界领导人的行动而非承诺来评价他们，据阿纳多卢通讯社报道。

减排与保护自然

查尔斯三世在致与会代表的信息中强调，有必要加快减排、向清洁能源转型以及保护自然。他表示，近期发生的事件，有时是悲剧性的，表明气候变化并非遥远威胁，而是正在加剧的现实。

国王感谢土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安、其政府和土耳其人民为凝聚国际社会所作的努力。他还指出了气候变化与自然损失之间的相互关联。

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甲烷与气候融资

查尔斯三世呼吁在2030年前消除石油和天然气行业不必要的甲烷排放及其泄漏。他称，这是短期内减缓变暖最快可行的机会之一。

国王列举的其他措施包括加快发展可再生能源、保护森林和海洋、修复生态系统以及增强脆弱社区的韧性。他还表示，政府、企业、投资者、机构和慈善组织必须共同筹集必要资金，其中包括通过公私合作伙伴关系和创新融资模式。

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