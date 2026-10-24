在以色列北部的基里亚特什莫纳，一些长期支持利库德集团的民众表示，因与真主党组织的战争背景下的安全局势，他们对总理本雅明·内塔尼亚胡感到失望。正如PBS NewsHour报道的那样，这可能会削弱内塔尼亚胡在定于周二举行的选举中的地位。

基里亚特什莫纳是以色列最北端的城市，传统上支持右翼力量和利库德集团。在2021年和2022年的选举中，当地约50%的选民投票给内塔尼亚胡的政党，而全国平均水平约为四分之一。

真主党开始炮击后，该市与黎巴嫩边境沿线数十个其他定居点一同被疏散。尽管市政府数据显示，2.2万名居民中近80%已经返回，但当地人估计实际返回人数约为50%。该市部分商店至今仍关闭或没有顾客。

对战争和疏散的不满

64岁的埃蒂·本-沙巴特此前曾投票支持利库德集团。她表示，因她认为内塔尼亚胡未能兑现保障北部安全和消灭真主党的承诺，她不再愿意支持该党。这次她打算投票给加迪·艾森科特——一名前军事领导人，他正寻求取代内塔尼亚胡担任总理。

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前利库德集团市议员萨米·马鲁尔则认为，政府妥善组织了疏散，并将居民安全置于优先位置。其他居民也继续支持总理，但呼吁他更加关注该国北部的需求。

选票可能转向右翼政党

此前也曾投票支持利库德集团的尼桑·泽埃维，正代表反对党贝亚哈德竞选议员。他指责内塔尼亚胡“抛弃北部”，并主张加强针对真主党的军事行动，以及维持黎巴嫩南部的缓冲区。

根据希伯来大学Agam Labs的一项民调，内塔尼亚胡在以色列北部的支持率从2022年选举前的约29%下降至本月初的17%。Agam Labs主任尼姆罗德·尼尔认为，部分感到失望的利库德选民可能会转向更强硬的右翼力量，包括犹太力量党和宗教犹太复国主义党。

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