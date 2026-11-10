国际橄榄球界出现担忧，部分主要协会正寻求保护自身免于从 Nations Championship 降级至第二级别赛事 Nations Cup。这可能引发 World Rugby、六国赛和 SANZAAR 之间的新一轮对抗，《卫报》报道。

2030年起的制度

十个主要橄榄球协会成立了 F10 公司，负责管理 Nations Championship，并出售除世界杯以外赛事的电视转播和商业权利；世界杯的权利属于 World Rugby。据该报报道，橄榄球界的担忧在于，包括威尔士和意大利在内的部分 F10 创始成员可能寻求建立机制，以避免降级至 Nations Cup。

日本和斐济在 Nations Championship 的前三届赛事中拥有受邀参赛资格，直至2030年。World Rugby 许可证的条款规定，届时必须启用升降级制度。按照 World Rugby 的设想，在各自半球排名第六的国家队之间的附加赛中落败的球队，将由 Nations Cup 冠军取代。

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投票与商业权利

World Rugby 理事会在2023年世界杯决赛前于巴黎批准设立 Nations Championship。41名理事会成员支持该决定，10人投反对票，即该决定获得了80%的支持率，高于所需的75%。出席投票的《卫报》消息人士表示，试图保证十个创始成员在顶级联赛中的席位，将需要理事会再次批准。

Nations Cup 的商业权利是另一项争议焦点。较小的协会和 World Rugby 希望将其与 Nations Championship 的权利一并出售，使第二级别赛事能够获得部分收入。Nations Championship 为今年的赛事签订了80多项转播协议，而 Nations Cup 仅签订13项；在包括英国在内的许多国家，第二级别赛事的比赛通过 RugbyPass TV 转播。

在首届 Nations Championship 进行了四轮后，意大利和斐济排名最低；在 Nations Cup 中，格鲁吉亚和美国领跑。六国赛代表官方表示，降级制度将于2030年实施，尽管具体机制尚待确定。对于从顶级联赛降级的协会应获得多少补偿金的讨论也仍在继续。

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