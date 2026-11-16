在作为侵略国的俄罗斯，部分大型企业正在思考弗拉基米尔·普京离开权力职位后该国的未来，以及恢复政治影响力的可能性。BBC News报道称，消息援引关注俄罗斯商业精英的分析人士。

接受BBC采访的分析人士列举了普京离开后几种可能的情景：威权统治延续、大型商业集团重获影响力，或出现民主变革。他们认为最后一种可能性最低，因为在普京执政期间，该国的民主制度已被削弱或摧毁。

对克里姆林宫的依赖

据BBC报道，在俄罗斯对乌克兰发动全面战争后，侵略国的克里姆林宫通过奖励和惩罚政策使大型企业保持服从。战争批评者的资产被没收，而忠诚的企业家则获得了与战争有关的大型政府合同。

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据《福布斯》数据，俄罗斯有155名亿万富翁，他们的财富总额达到近7000亿美元。前克里姆林宫顾问、反对派政治人士德米特里·涅克拉索夫指出，许多大型企业代表的财富取决于普京、政府合同和当局的青睐。他认为，拥有大量流动资金的人可能会更积极地为争夺影响力做准备，而依赖国家的商人则面临失去一切的风险。

梅利尼琴科的采访

BBC关注到俄罗斯亿万富翁安德烈·梅利尼琴科接受《经济学人》采访一事。他没有呼吁普京辞职，但支持可能终结俄罗斯一人统治的变革，也支持该国与世界开展更广泛的互动。

记者阿尔卡季·奥斯特罗夫斯基表示，梅利尼琴科表达的情绪可能不仅代表他本人，也代表部分其他企业家。与此同时，据BBC消息人士评估，俄罗斯富豪不太可能公开反对现任当局，因为他们担心遭到监禁和失去资产。分析人士还表示，一些富裕的俄罗斯人希望减少镇压，拥有更自由的意见表达以及更多的政治竞争。

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