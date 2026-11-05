美国炼油厂汽油产出占比降至45%以下——OilPrice

2026年1月至8月，美国炼油厂降低了每桶加工原油中汽油的产出占比，并增加了柴油和航空燃料的产量。据美国能源信息署的数据，OilPrice援引称，该期间的平均汽油收率低于45%。

从1月至8月的每个月，这一指标均低于此前五年的最低水平。美国炼油厂通常每加工100桶原油可生产45至50桶汽油。

柴油和航空燃料的盈利能力

尽管汽油价格高企，但据OilPrice评估，柴油和航空燃料对炼油商而言利润显著更高。这与全球市场上这些燃料供应短缺以及炼油利润率更高有关。

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包括柴油和取暖燃料在内的馏分油收率，截至8月每个月都高于五年平均水平。同时，美国炼油厂产出中航空燃料的占比在3月历史上首次超过12%，并一直保持在这一水平或更高，直至8月。

美国的原油加工

根据EIA数据，全球原油加工量在第二季度减少了480万桶/日。第三季度回升了180万桶/日，但仍比一年前低约5%。

相反，美国炼油厂在第二季度将原油加工量增加了50万桶/日，并在第三季度再增加50万桶/日。9月，柴油价格达到有记录以来的最高名义水平。

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