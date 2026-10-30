台灣報稅申報中列出的70歲及以上受扶養人比例在2024年達到27%。據《台北時報》援引台灣財政部的消息報導，這比十年前高出8.2個百分點。

與此同時，18歲以下受扶養人的比例降至37%。該部門將這些趨勢歸因於人口老化、未婚人數增加以及家庭戶規模縮小。

更多由一人提交的申報表

2024年，由一人提交的申報表比例達到總數的創紀錄57.4%。每10個新增納稅家庭戶中，有8個由一名沒有受扶養人的個人組成。

2018年稅制改革後，免繳所得稅的家庭戶比例大幅增加。2024年，45.3%的納稅單位，即317萬個單位，無需繳稅。

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稅收與扣除額

台灣綜合所得稅收入自2021年起逐年刷新紀錄，並在2025年達到8737億新台幣，即268億美元。財政部將增長歸因於薪資提高、股市收益和利率上升。

2024年，收入最高的20%收入者獲得了總收入的60%，但承擔了所得稅總稅負的97%。使用長期照顧特別扣除額的家庭戶數量超過40萬戶，此類扣除額總額超過518億新台幣。兩項數據均創下紀錄。

同年，擁有學齡前兒童家庭的特別稅額扣除總額超過1000億新台幣。

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