总部位于美国旧金山的人工智能开发商Anthropic首次公开募股后，风险投资基金Sound Ventures持有的股份估值约为70亿美元。该基金由经纪人盖伊·奥西里和演员阿什顿·库彻共同创立，持有该公司约0.5%的股份，《财富》报道称，消息援引彭博社。

对Anthropic的投资

Sound Ventures于2023年首次投资Anthropic，在其C轮融资中投入3500万美元。此后，该基金参与了后续融资轮次，据彭博社报道，其累计投资额约为4.35亿美元。

这笔股份70亿美元的估值基于Anthropic 1.4万亿美元的目标估值。交易开始后，该股份的价值可能更高：股票发行价为83美元，预期区间为70至78美元。在纳斯达克开盘时，该股报111.50美元，到中午时分跌至约98美元。

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创纪录的发行

开发人工智能助手Claude的Anthropic在IPO期间筹集约813亿美元，并以股票代码ANT在纳斯达克开始交易。按发行价计算，该公司的完全稀释估值约为1.5万亿美元。

阿什顿·库彻今年退出了Sound Ventures的管理工作，与摩根·贝勒共同创办一家新的风险投资公司。该公司将专注于人工智能基础设施、能源和深度科技。同时，库彻仍担任Sound Ventures的顾问。

Anthropic的七名联合创始人，包括首席执行官达里奥·阿莫代伊和总裁丹妮拉·阿莫代伊，合计持有该公司约10%的股份。按IPO价格计算，他们每人所持股份的价值估计约为190亿至200亿美元。

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