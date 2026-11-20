捷克正在考虑加快扩展其防空和导弹防御体系，包括此前计划在2035年后实施的项目。总理安德烈·巴比什在访问以色列期间表示，政府正在研究拉斐尔公司提出的增购四套Spyder All-in-One系统的方案，阿纳多卢通讯社报道。

增购Spyder系统

这项可能的采购将补充巴比什上届政府于2021年签署的购买四个Spyder炮组的合同。据Czech Radio报道，所有这些系统预计将在今年年底前达到全面作战准备状态。

巴比什指出，额外的系统将加强该国对飞机和无人机的防护。同时，他强调，Spyder系统并非用于拦截弹道导弹，因此捷克需要发展独立的导弹防御能力，以保护民众免受潜在袭击。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

导弹防御招标

国防部长雅罗米尔·祖纳表示，为拦截战术弹道导弹的系统进行公开招标的准备工作最早可能于明年开始。政府将考虑以色列和欧洲的方案，并衡量成本、制造商的报价以及交付期限。

总参谋长米罗斯拉夫·赫拉瓦奇表示，布拉格希望加快导弹防御的发展。初始阶段 предусматривает在较低高度拦截目标，视资金和交付进度而定，可能在2030年前完成。用于在高空实施拦截的系统将在更长期的框架内发展。在为期三天的访问期间，捷克代表团还访问了以色列航空工业公司，并了解了用于在高空拦截威胁的Arrow 3系统。

关注我们在