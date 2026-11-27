捷克政府批准了一项战略，旨在限制不当使用抗生素并遏制耐药细菌的传播。该计划规定，到2030年将抗生素消费量减少9%，并为医院和专业团队提供额外资金。

据Radio Prague International报道，布拉格临床与实验医学研究所的传染病专家兼流行病学家彼得·斯梅伊卡尔表示，由于抗生素耐药性，部分患者的治疗已经变得更加复杂。据他称，这一问题不仅出现在免疫力低下的患者中，也出现在其他医院。

医院中的高消费量

斯梅伊卡尔表示，捷克医院的抗生素消费水平在欧盟国家中最高。他强调，此类药物的高强度使用与细菌耐药性的增长之间存在关联。

这名医生还指出，基层医疗机构以及其他专科的人员在未与传染病专家或临床微生物学家进行充分会诊的情况下开具抗生素处方。他认为，抗生素可能被错误地视为安全药物，尽管它们能够与其他药物发生相互作用，并助长患者之间耐药性的传播。

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监管与专业项目

斯梅伊卡尔认为，要实施这一战略，需要医疗保险公司、专业协会以及医院自身进行监管，特别是对处方质量的监管。他将使用抗生素治疗本可避免的院内感染称为另一个问题。

这位专家认为，有必要在医院、养老院和其他护理机构推行抗微生物药物合理使用项目。他表示，这类项目有助于降低抗生素消费量和耐药性水平。

斯梅伊卡尔称2030年前的目标是现实的，但略显乐观。他指出，不应期待迅速取得显著成果，而稳定当前局面就已经会是一个积极的开始。

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