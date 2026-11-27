F1冠军基米·安东内利在卢赛尔赛道举行的卡塔尔大奖赛第一次自由练习中跑出最快圈速。这位梅赛德斯车手领先队友乔治·拉塞尔半秒，帮助车队在本节练习中包揽前两名，天空体育报道。

梅赛德斯的优势

安东内利领先红牛车手伊萨克·哈贾尔0.661秒，后者排名第三，也是梅赛德斯之外表现最好的车手。这位意大利车手使用中性胎取得个人最佳成绩，而几乎所有车手都在软胎上做出了最快圈速。

梅赛德斯在此前两站比赛中均未登上领奖台。与此同时，卢赛尔被认为是一条应该适合迈凯伦的赛道。赛季还剩两站，来自沃金的车队在车队积分榜第三名之争中落后红牛9分。

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竞争对手的成绩

迈凯伦车手兰多·诺里斯排名第四，落后安东内利0.850秒。这名英国车手在练习期间对赛车的平衡感到不满。他的队友奥斯卡·皮亚斯特里排名第五，马克斯·维斯塔潘做出第六快的成绩。

法拉利车手夏尔·勒克莱尔和刘易斯·汉密尔顿分别排名第七和第八，落后领跑者约1.3秒。小红牛车手阿维德·林德布拉德排名第九，阿尔派车手皮埃尔·加斯利位列第十。哈斯车手奥利弗·贝尔曼取得第17名的成绩。

美国车手杰克·克劳福德替代费尔南多·阿隆索驾驶阿斯顿·马丁赛车。他领先于阿隆索的队友兰斯·斯特罗尔。

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