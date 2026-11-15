UFC女子雏量级冠军凯拉·哈里森在美国纽约麦迪逊广场花园举行的比赛第四回合迫使阿曼达·努涅斯认输，成功卫冕。哈里森将对手摔倒，跟进至地面并施展了背后裸绞。

据《卫报》报道，这是哈里森首次卫冕UFC冠军腰带。这位两届奥运会柔道冠军在长期休战后出战：她的上一场比赛是在2025年6月，而她在1月因颈部受伤接受了脊椎融合手术。

冠军战进程

努涅斯在休战三年后重返八角笼。在前两个回合中，这位巴西选手多次试图与这位两届奥运会冠军进行缠斗，但自己却落到了背部着地的境地。哈里森用短拳和肘击攻击对手头部。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

第四回合中，哈里森立即将努涅斯摔倒，跟进至地面并完成绞技，努涅斯随即认输。“我想我仍然处于震惊之中，”哈里森在获胜后说。她在综合格斗中的战绩为20胜1负，而努涅斯为23胜6负。

汤普森的告别战

在同一赛事中，43岁的斯蒂芬·汤普森在次中量级与查尔斯·拉德克进行职业生涯告别战。曾两次争夺该级别冠军头衔的汤普森在第三回合以一记转身踢击中对手头部，提前获胜。赛后，他将手套放在地面上——这是MMA中结束职业生涯的传统象征。

关注我们在