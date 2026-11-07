17岁的中国台北运动员陈敏欣在塞内加尔达喀尔举行的青年奥运会上夺得女子单打乒乓球金牌。在Dakar Expo Center举行的决赛中，她击败了新加坡选手骆敏英，《台北时报》报道。

决赛进程

陈敏欣以2:1领先，但在第四局遇到了困难。第五局中，她重新掌控比赛，并兑现第三个局点，以3:2领先。

第六局中，两名选手战至10:10平。此后，这名中国台北选手赢下接下来的两个回合，夺得金牌。

奖牌榜

这场胜利是中国台北在青年奥运会历史上获得的首枚乒乓球金牌。同时，这也是中国台北自2010年该项目在奥运会上首次亮相以来，在这项运动中获得的第四枚奖牌。

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决赛后，陈敏欣表示比赛很艰难。她说，自己努力保持稳定节奏，专注于每一个回合，并在疲劳的情况下继续战斗。

该运动员的教练黄盛盛指出，赛事10号种子骆敏英打出了高质量的击球。不过，陈敏欣能够调整战术并打乱对手的节奏。

在塞内加尔153项比赛中的52项结束后，中国台北以1枚金牌、2枚银牌和2枚铜牌位列奖牌榜第10位。日本以8枚金牌、2枚银牌和4枚铜牌领跑。

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