11月1日至19日期间，通过霍尔木兹海峡、运载石油、燃料和液化天然气的油轮七日平均数量超过每天26艘。尽管袭击和涉及水雷的事件加剧，但仍出现了这一情况；据消息来源称，此类事件数量达到自与伊朗开战以来的最高水平。OilPrice报道，彭博援引了Vortexa的船舶追踪数据。

较10月交通量上升

作为对比，10月份至少三分之二的日子里，七日平均值低于25艘。与此同时，由于信号干扰以及船舶大规模关闭应答器，所提供的数据可能未计入所有已经通过或试图通过该海峡的油轮。

Vortexa的数据显示，通过该海峡的大型VLCC和Suezmax级油轮数量略有减少。与此同时，较小的Aframax级船舶数量增加。舰队结构的这一变化使评估离开波斯湾并运往国际市场的石油和燃料数量变得更加复杂。

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较小油轮运输更多石油

10月份，较小型油轮经由霍尔木兹海峡运输的原油量达到与伊朗开战以来的最高水平。OilPrice将此与伊朗瞄准超级油轮联系起来，同时涉及水雷和不明弹体的事件数量达到战时最高水平。

此前运输柴油和汽油的LR2型油轮也有创纪录数量开始运输原油。按运载能力计算，这类船舶与Aframax型相似，最多可运输80万桶石油。它们可能被用于霍尔木兹海峡附近复杂的物流作业，近几个月来，此类运输已成为从波斯湾运出原料的主要方式。

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