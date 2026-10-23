肯尼亚红十字会正在扩大对抵达肯尼亚边境城镇莫亚莱的家庭的紧急援助。这些家庭为躲避埃塞俄比亚奥罗米亚地区与索马里地区州之间的冲突而逃离。人道主义行动的初始阶段面向1000户家庭，阿纳多卢通讯社报道。

马尔萨比特县专员斯坦利·卡曼德证实，来自埃塞俄比亚的流离失所者已越过边境。其中许多人在边境肯尼亚一侧向亲属和当地居民寻求庇护。红十字会表示，不少家庭抵达时只带着最基本的物品，急需住所、食物、清洁用水和医疗援助。

对流离失所家庭的援助

该组织正与县级和国家当局合作搭建临时避难所，并发放帐篷、毛毯、睡垫、储水容器和厨房用具。家庭还获得了供幼儿、孕妇和哺乳期妇女食用的强化粥粉。

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红十字会提供急救服务，并协助在流离失所过程中失散的家庭团聚。该组织警告称，食物、安全饮用水、卫生条件和医疗服务严重短缺，这对妇女、儿童、老年人和残疾人影响尤为严重。

边境埃塞俄比亚一侧的冲突

埃塞俄比亚境内的莫亚莱发生枪击，此前在由奥罗米亚地区管理的区域内，一栋地方行政建筑悬挂索马里地区州旗帜，引发紧张局势。10月18日一名13岁女孩死亡，进一步加剧了局势；周四夜间爆发武装冲突，并在当天晚些时候升级。

当地居民报告称，地区安全部队参与了激烈枪战。当地埃塞俄比亚媒体称，战斗蔓延至该国南部的古米-埃尔达洛、瓦奇莱和阿雷罗地区。房屋和购物中心被焚烧，居民因此留下了自己的财产。死亡和受伤人数目前尚未确定。

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