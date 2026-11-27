国际红十字委员会警告称，巴勒斯坦加沙地带的流离失所巴勒斯坦人在冬季来临前面临危险的生活条件。人们被迫留在几乎无法遮挡雨水的破旧帐篷中，或在可能倒塌的受损建筑内寻找庇护，阿纳多卢通讯社报道。

根据联合国人道主义事务协调厅的数据，约136万名巴勒斯坦人，即加沙人口的65%，居住在帐篷和其他临时避难所。红十字国际委员会发言人阿马尼·纳乌克表示，房屋和基础设施在很大程度上已受损或被毁，安全避难所严重短缺。

洪水和疾病风险

红十字国际委员会预计，强烈的冬季降雨将引发大范围内涝。流离失所者社区的街道可能变成水流，帐篷可能被冲走。联合国称，11月6日的暴雨淹没了帐篷，导致受战争破坏的建筑倒塌，损坏了人道主义设施，并扰乱了基本服务。

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11月17日，国际移民组织和世界粮食计划署表示，自本月初以来，加沙至少有4万处额外避难所受损或被毁。1,700处安置流离失所者的地点中，超过一半位于易受内涝影响的地区。

人道主义援助短缺

红十字会发言人还警告称，供水和卫生状况正在恶化。她表示，加沙的污水系统无法运作，大部分供水管道受损，大多数医疗机构也同样受损。世界卫生组织记录了从10月1日至11月23日期间692例疑似脑膜炎病例；其中大多数发生在一岁以下婴儿身上。

联合国估计，加沙冬季避难所的最低需求为2.83亿美元，但目前仅获得该金额35%的资金。现有库存和预期交付物仅能满足不足20%的毛毯、床垫和太阳能灯需求，而冬季衣物需求的满足率不足1%。

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