捷克国家银行在推出价值100万美元的实验性数字资产投资组合一年后，仍未说明购买了多少比特币、购入价格是多少，以及这些资产目前价值多少。CoinDesk报道。

该行于2025年11月13日推出这一试点投资组合。其中包括比特币、与美元挂钩的稳定币，以及代币化美元存款——即在区块链上呈现的银行存款。银行理事会于2025年10月30日批准这项实验，当时比特币的交易价格约为110,670美元。

比特币价格下跌

在2025年11月13日宣布该投资组合时，比特币价格约为9.8万美元。据CoinDesk报道，周一该加密货币的交易价格接近6.1万美元，较宣布当日的水平低约44%。

与此同时，无法确定该央行可能遭受的损失，因为其既未公布购买比特币的日期和价格，也未说明与其他数字资产相比，BTC在投资组合中所占的比例。该行还未说明首次交易后是否改变了其比特币持有量，以及是否计划在年末下调其账面价值。

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按历史成本计量

在2025年财务报表中，比特币被归类为无形资产，与软件相同。这类资产按历史成本入账，因此账面中的比特币价值不会随着每日市场波动自动调整。

该行将稳定币和代币化美元存款计为外币债权。报表未单独列出比特币数量、其购置成本或市场估值。

捷克国家银行表示，首次购买比特币是在受监管的境外交易所进行的。资产由一家外部托管机构保管，但该行未披露其名称。该投资组合由CNB Lab研究与创新部门持有，与该行国际储备分开，后者估值约为1800亿美元。监管机构曾表示，不计划增加最初的100万美元投资。

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