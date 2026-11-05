在美国，美国胸科医师学会CHEST在新的临床指南中建议，医院应主动向每一位目前吸烟的住院患者提供烟草依赖治疗。这种方法被称为“退出式选择”（opt-out）：提供帮助的依据应是吸烟者身份，而不应仅是个人表示愿意戒烟，News-Medical报道。

住院期间的治疗

指南作者指出，住院可能是开始戒烟的机会：患者在住院期间不能吸烟，并可能出现尼古丁戒断症状。为控制这些症状，专家组建议在住院期间就开始尼古丁替代疗法。将长效尼古丁贴片与短效口香糖或含片结合使用，可能有助于减轻对香烟的渴求。

指南还强烈建议在出院前开始使用伐尼克兰，这是一种可减轻尼古丁渴求的处方药。专家还建议，为住院吸烟患者提供至少15分钟的戒烟咨询，而不是仅限于简短建议。

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出院后的支持

建议在患者出院后向其提供电话咨询，以及由医疗系统主动进行联系。指南指出，这种随访已被证明比被动转介至州级戒烟电话援助服务更有效。

该指南的证据基础是在分析超过9,300篇科研论文摘要后形成的，其中纳入了142项研究。部分建议属于强建议，部分则是条件性建议，因为针对某些问题的现有研究较少，尤其是药物的直接比较以及所需咨询时长。

参与制定该文件的人员包括MUSC Health烟草依赖治疗项目主任本杰明·托尔和该项目副主任阿拉娜·罗耶夫斯基。根据他们的说法，医生、护士、社会工作者及其他专业人员都可以提供帮助，关键是医院应具备向患者持续提供这种帮助的机制。

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