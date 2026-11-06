四名经验丰富的南非国家橄榄球队球员正从日本回归本国俱乐部。他们分别是钩球员马尔科姆·马克思、侧翼前锋彼得-斯特夫·杜托伊、飞卫马尼·利博克以及第三排前锋夸加·史密斯。球队队长西亚·科利西欢迎他们回归，这将有助于在2027年世界杯前加强本土橄榄球，Channel NewsAsia报道。

加强本土橄榄球

科利西表示，经验丰富的球员回归将有利于南非国家队。据他说，年轻橄榄球运动员将有机会向杜托伊和史密斯等球员学习。

他还预计，随着各队通过高水平球员加强阵容，南非德比将变得更具竞争力。这位队长认为，这也将影响联合橄榄球锦标赛的水平。

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缅怀安德鲁斯

在都灵对阵意大利的国家锦标赛比赛前，科利西还缅怀了自己在鲨鱼队的前队友格布兰特·安德鲁斯。这名第二排前锋上个月在雄狮队下榻的酒店去世，终年31岁，其葬礼原定于周六举行。

科利西曾在鲨鱼队与安德鲁斯并肩作战，并称他是一位了不起的人。他表示，自己尤其同情这名橄榄球运动员的妻子和他们的两个孩子。

国家队接下来的比赛

南非队以3比1赢得了对阵新西兰的系列赛。与意大利的比赛后，球队将对阵法国和爱尔兰，随后将以国家锦标赛决赛结束连续四个比赛周末。

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