雪佛兰为 2027 车型年将搭载 Max Range 电池的 Silverado EV Trail Boss 电动皮卡最大功率提升至 750 马力。该版本的扭矩为 775 磅英尺。据InsideEVs报道，这比上一车型年增加了 25 马力。

最大功率仅在启用 Wide Open Watts（WOW）模式后提供，该模式旨在实现最大加速，而非日常使用。雪佛兰未说明该模式关闭时这款皮卡的功率是多少。

所有版本均配备 NACS 接口

所有 2027 车型年的 Silverado EV 配置版本均获得了与特斯拉接口类似的原厂 NACS 充电端口。这使得该皮卡无需转接器即可在 Tesla Supercharger 充电站及其他配备 NACS 的充电设备上充电。

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该车还配备了新的摄像头功能。Cabin Glance 可在信息娱乐系统屏幕上显示车内视频。Security Recording 会在警报触发时记录车载摄像头的视频，而 Surround Vision Recorder 则会在车辆使用期间持续记录画面。

价格和配置

所有 Silverado EV 版本的价格均有所上涨。基础版 Silverado EV Standard Range 含运费起售价为 56,085 美元，比上一款车型高 700 美元。搭载 Extended Range 电池的 LT 和 Trail Boss 版本涨价 1,000 美元，而 Trail Boss Max Range 起售价为 90,395 美元，比 2026 年车型高 1,200 美元。

所有 Silverado EV 均配备双电机全轮驱动系统。Trail Boss 配备升高两英寸的悬架、35 英寸轮胎、四轮转向和新的驾驶模式。搭载 Max Range 电池的 Trail Boss 续航里程最高可达 478 英里。此前作为旗舰的 RST 配置已停止生产。2027 车型年 Silverado EV 已在密歇根州的 GM Factory Zero 工厂开始生产。

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