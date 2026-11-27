芝加哥熊在NFL感恩节比赛中以39比35击败底特律雄狮。罗马·奥敦泽在比赛还剩3秒时完成制胜达阵，这场胜利让熊队独占NFC北区第一。天空体育报道称。

第四节逆转

雄狮在比赛中领先了53分31秒。第四节中段，贾米尔·吉布斯完成70码达阵后，雄狮的领先优势达到11分——这是这名跑卫本场比赛的第三次达阵。

芝加哥四分卫凯莱布·威廉姆斯向奥敦泽送出41码达阵传球，随后他本人完成两分转换，将分差缩小到3分。底特律随后的进攻以贾里德·戈夫传球被抄截告终。

熊队随后在对方半场未能完成第四档转换，但在比赛结束前略多于两分钟时重新获得球权。威廉姆斯和奥敦泽第二次在达阵区完成连线：这名接球手在达阵区后部接住球，同时双脚保持在界内。

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比赛数据

威廉姆斯本场传球345码、两次达阵，44次传球完成30次。奥敦泽完成6次接球、推进87码并取得两次达阵。芝加哥跑卫德安德烈·斯威夫特从开球线推进162码，并完成一次达阵。

戈夫传球313码，送出一次达阵传球并有一次被抄截。吉布斯冲球205码并三次达阵，阿蒙-拉·圣布朗则完成7次接球、推进146码。

获胜后，芝加哥的战绩为9胜2负；底特律战绩为8胜3负，遭遇近七场比赛以来的首场失利。两队将在常规赛倒数第二周再次交手。

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