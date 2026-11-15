11月14日，在美国洛杉矶的 Peacock Theater，Deftones 乐队的奇诺·莫雷诺、Chvrches 乐队的劳伦·梅伯里和彼得·胡克在两支曼彻斯特乐队入选摇滚名人堂的仪式上演唱了 Joy Division 和 New Order 的歌曲。正如NME 报道，音乐人演奏了 Joy Division 于1980年发行的 Love Will Tear Us Apart，以及 New Order 1986年的 Bizarre Love Triangle。

演出前，Nine Inch Nails 主唱特伦特·雷兹诺发表演讲，谈及 Joy Division 和 New Order 对另类音乐的影响。他称两支乐队是过去50年中最具影响力的两支乐队，并指出它们从 Joy Division 冷峻的后朋克风格，发展到 New Order 将吉他音乐与电子舞曲融合的历程。

彼得·胡克接受荣誉

曾在两支乐队中担任贝斯手的彼得·胡克，是唯一出席仪式的 Joy Division 和 New Order 成员。他代表音乐人接受了这项荣誉，并感谢歌迷，强调这项奖项属于他们。

此次入选名人堂涉及五位音乐人：已故的伊恩·柯蒂斯、伯纳德·萨姆纳、斯蒂芬·莫里斯、吉莉安·吉尔伯特和彼得·胡克。柯蒂斯于1980年去世后，Joy Division 的其余成员组建了 New Order。

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胡克还感谢了与他一同演出的年轻音乐人。莫里斯、吉尔伯特和萨姆纳没有出席仪式；此前，在吉尔伯特接受癌症治疗期间，莫里斯和吉尔伯特暂停了 New Order 的巡演活动。

与昔日队友的争端

仪式结束后，胡克向记者表示，由于前 New Order 成员对他和他的家人所做的事情——用他自己的话说——他无意原谅他们。同时，他开玩笑称，如果有人提出以2亿英镑促成重聚，他可能会改变立场。

胡克于2007年离开 New Order，该乐队于2011年在没有他的情况下重组。据 NME 称，这引发了围绕版税及乐队名称使用权的长期争议。双方于2017年达成法律和解，但彼此间的个人分歧仍然存在。

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