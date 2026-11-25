美国联邦政府雇员人数已降至1965年夏季以来的最低水平，与此同时，唐纳德·特朗普总统的政府正试图吸引年轻专业人士加入公共服务。根据《财富》的数据，目前约有268万人在联邦政府工作，比9月少约1000人。

美国政府效率部（DOGE）于2025年1月成立以来，联邦雇员人数已减少超过25.8万个职位，美国人事管理局的数据表明。DOGE于2025年11月正式解散后，2026年员工人数又减少了4.2万人。

吸引年轻人的尝试

美国交通部长肖恩·达菲和人事管理局局长斯科特·库珀于11月12日访问得克萨斯基督教大学，呼吁学生考虑在政府工作。库珀表示，30岁以下人群仅占文职人员的7%，尽管他们占美国全部劳动力的23%。

根据公共服务伙伴关系组织的数据，2026年1月，30岁以下联邦雇员的占比为7.9%，而2024年9月为8.9%。达菲对学生表示，政府需要愿意服务的“年轻、聪明的人”，并补充说：“我们恳求人们来。”

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3月，人事管理局启动了Early Career Talent Network，以招聘金融、人力资源管理、工程、项目管理和采购领域的初级员工。在此之前，美国技术力量计划（U.S. Tech Force）已经启动，该计划规定聘用1000名工程师和技术专家，负责在政府机构中推广人工智能。

裁员与人员老龄化

4月，美国交通部启动了面向Z世代人士和游戏玩家的空中交通管制员招聘活动。该部门表示，已聘用超过2000名空中交通管制员，并在10月创下年度接受培训申请人数量的纪录。与此同时，该部员工总数比特朗普就职前少约4000人。

联邦雇员的年龄中位数为47岁，而全国整体约为42岁。库珀指出，近半数联邦政府雇员距离退休年龄不到10年。

哈佛大学肯尼迪政府学院教授伊丽莎白·利诺斯认为，大规模裁员和工作不稳定可能会阻碍年轻人到政府机构就业。Fortune援引的法庭文件显示，DOGE在运营的头两个月内解雇了18个联邦机构中超过2.4万名处于试用期的员工。

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