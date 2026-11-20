英国公共部门10月净借款为170亿英镑，比经济学家的预期低约10亿英镑。与去年10月相比，该指标增加了约8亿英镑。据《卫报》援引英国国家统计局的数据报道。

本财年开始以来的借款

自本财年开始以来，公共部门净借款已达1113亿英镑。这比一年前同期少73亿英镑。

统计机构首席经济学家格兰特·菲茨纳表示，政府收入的增长快于支出，其中与收入相关的税收收入增长尤为明显。同时，月度借款额高于去年10月，部分原因是债务偿还成本增加。

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债务偿还成本

10月，政府债务利息支付增至112亿英镑，比去年同月多28亿英镑。这些成本的上升与金融市场上更高的借款成本有关。

公共部门净债务达到3.1万亿英镑，约占国内生产总值的95.8%。这比一年前高出1.9个百分点，处于上世纪60年代初以来最近一次记录到的水平。

预算余量

上个月，财政大臣约翰·希利上调了对银行的税收，以在与中东战争有关的能源冲击背景下为家庭支持提供资金。他在预算中保留了150亿英镑的余量，以遵守财政规则——低于其前任蕾切尔·里夫斯留下的236亿英镑。

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