美联储理事会成员迈克尔·巴尔11月16日在意大利米兰警告称，人工智能可能给交易、网络安全以及消费者和投资者保护带来风险。Channel NewsAsia援引路透社报道称。

对稳定性的担忧

根据美联储最新的金融稳定报告，为该文件进行的调查中，87%的受访者将人工智能列为金融体系的重大风险。原因包括可能发生网络攻击、与人工智能相关的复杂融资，以及若人工智能领域公司盈利放缓，股市可能出现广泛下跌。

巴尔还警告称，交易对人工智能模型日益增加的依赖可能引发羊群行为并扰乱市场。他表示，具备自我学习能力的算法可能操纵市场并使其失稳。

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对银行和客户的风险

另外，这位美联储官员提请关注人工智能代理在零售银行业务中的使用。银行可能无法确定，试图对客户账户执行操作的人工智能代理是否获得该客户授权。即使是合法代表客户并以高速运行的人工智能代理，也可能加速银行资金的大规模提取，并使传统保障机制不堪重负。

巴尔还提到，使用人工智能的恶意行为者，或不受控制的人工智能代理，可能利用金融体系的漏洞造成网络威胁。他强调，有必要降低在消费者信贷中加剧偏见的风险，并防止串通、市场操纵以及可能造成显著波动或系统性风险的交易策略。

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