在美国，美联储理事丽莎·库克拒绝在唐纳德·特朗普政府的一个委员会面前作证，该委员会正在审议解除其职务的理由。她的律师称该程序不公平，并表示，他们认为结果已被预先决定，据《独立报》报道。

库克的律师拒绝让她参加定于下个月举行的听证会。此前，官员要求她于11月6日出席委员会听证。

指控与库克的立场

特朗普政府官员坚持认为，库克必须回应有关她在2021年可能涉及抵押贷款欺诈的指控——当时她尚未加入美联储理事会。库克否认这些指控。

特朗普自2025年8月以来一直试图解除库克的职务。她曾表示，此类行动威胁中央银行的独立性，并与总统希望降低借贷成本有关。

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库克的律师阿贝·戴维·洛厄尔在致白宫法律顾问威廉·沙夫的信中表示，其客户没有法律义务参加不公平的听证会。他还称，这个由三人组成的委员会是一个幌子，旨在掩盖预先作出的解除她职务的决定。

可能在库克缺席的情况下举行听证会

特朗普政府代表警告称，他们可能在库克缺席的情况下举行听证会。他们在11月3日的信中表示，委员会保留因她未出席而作出对她不利推断的权利。

委员会成员包括特朗普的首席经济顾问凯文·哈西特、被任命领导平等就业机会委员会的安德里亚·卢卡斯，以及特朗普提名的劳工部长人选基思·桑德林。白宫表示，该委员会将建议是否存在解除库克职务的理由。法律仅允许总统在“有正当理由”的情况下解除美联储理事会成员的职务。

今年6月，美国最高法院在诉讼持续期间叫停了特朗普解除库克职务的尝试。法院没有裁定库克的行为是否符合被解除职务的标准，但表示总统可以在给予适当通知和回应机会的前提下再次尝试。美联储主席凯文·沃什10月28日表示，他不知道监管机构参与了该程序。

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