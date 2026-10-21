在澳大利亚城市旺加拉塔，43岁的布伦丹·纽金特因涉嫌蓄意驾车撞击联邦议会独立议员海伦·海恩斯而出庭受审。警方表示，这名65岁的政治人物正在墨尔本一家医院接受治疗，情况危急但稳定。

据Channel NewsAsia报道，事件于周一发生在旺加拉塔议员办公室附近。该市位于维多利亚州首府墨尔本东北方向200多公里处。警方称，海恩斯站在自己汽车后备箱旁时，被一辆丰田陆地巡洋舰撞倒。

指控与法庭听证

纽金特被控危险驾驶致人重伤及故意造成重伤。他还被控犯有伤害公职人员的联邦罪行；该项指控最高可判处10年监禁。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

根据法新社获得的法庭文件，该男子还被控种植一株大麻植物及持有毒品。澳大利亚广播公司ABC报道称，他没有申请保释。该案下一次听证会定于2月4日举行。

警方调查可能动机

该事件的动机目前尚不清楚。维多利亚州警方表示，正在核查所有可能的调查方向，包括有关纽金特可能持有激进反政府观点的信息。州警察总监迈克·布什表示，执法人员正在调查社交媒体关联，并询问目击者、朋友和同事。

澳大利亚联邦警察总监克里西·巴雷特表示，网络上的极端主义观点日益增多，针对联邦议员的网络辱骂、威胁和恐吓也在增加。总理安东尼·阿尔巴尼斯表达了对海恩斯的支持，并表示该国的政治辩论近年来变得过于激烈和个人化。

关注我们在