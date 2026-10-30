在澳大利亚堪培拉，一家法院因扎卡里·詹姆斯·胡克在澳大利亚国立大学张贴带有白人至上主义口号及支持 National Socialist Network 材料的贴纸，对其处以5000美元罚款。他还承认两项公开作出纳粹敬礼的罪名。澳大利亚首都领地最高法院将审理这些罪名的量刑，且该男子可能面临监禁。

据ABC News Australia报道，2025年8月和9月，时年18岁的胡克两次在大学校园内张贴贴纸。其中，这些贴纸被贴在一张呼吁支持多元文化主义的海报上，以及大学为原住民和种族少数群体设立的部门所在大楼内的一个柜子和一扇门上。

因冒犯性行为被罚款

胡克承认在联邦场所实施冒犯性行为。该项指控的最高处罚为6600美元。治安法官詹姆斯·劳顿在作出罚款处罚时，考虑了其认罪、没有犯罪前科以及一封道歉信。

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治安法官表示，社交媒体“毫无疑问”影响了胡克的行为。他指出，即使这些行为是一种抗议形式，其性质也是严重、有针对性且明显具有冒犯性的。治安法官还表示，胡克承认其行为造成的后果，但未必表明其自身观点已经改变。

纳粹敬礼案移交上级法院

公开作出纳粹敬礼的指控是2024年设立的一项联邦罪行。该罪行规定强制性最低监禁期为12个月，最高刑罚为五年监禁。

澳大利亚首都领地治安法院无权判处在本案中可能足够的刑罚。由于胡克的行为不属于情节最轻微的案件，该案被移交至该领地最高法院。胡克去年圣诞节前夕被捕后曾被拘押三晚，在下个月的听证会之前将继续获得保释。

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